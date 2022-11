Video: “Cállate la boca”, el grito de Sofía Vergara a paparazzi

“Cállate la boca”, fue la reacción de la actriz Sofía Vergara con un paparazzi que la asediaba cuando caminaba por West Hollywood, en Los Ángeles, en compañía de un amigo.



El hecho ocurrió cuando varios fotógrafos la sorprendieron y, para atraer su atención, la llamaron por su nombre y le lanzaron algunos piropos como “muy hermosa, Sofía, muy hermosa”, lo que no le cayó muy en gracia a la actriz barranquillera.



En redes sociales, la actriz ha recibido un sin número de mensajes por parte de los usuarios los cuales la tildan de “grosera”, “mujer sin educación”, “desagradecida” o simplemente la respaldan con expresiones como “a mí no me gusta que me digan cosas en la calle así”.



Por su parte, el fotógrafo le pidió a Sofía que no se enojara y ante eso, la actriz aceleró su paso sin prestar atención a las palabras del hombre.



Publicidad