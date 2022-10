Video: Dos mujeres se van a los golpes en establecimiento comercial de Barranquilla

Una colombiana residente en Francia que llegó al país de vacaciones fue agredida por una mujer y su pareja quien al parecer estaba en estado de embriaguez.

Los hechos se presentaron en la calle Murillo con 19 al sur de Barranquilla y al parecer habría sido porque supuestamente según lo contó Katherin Monterroza, la mujer agredida, a BLU Radio, se estaba colando en una fila.

Monterroza indicó que fue agredida por una mujer y su esposo mientras esperaba ser atendida en el establecimiento comercial.

“No me dejo pegar de ella y ahí empezamos y nos caemos a el piso, el hombre disfruta viéndonos pelear, pero a al ver que su mujer está debajo de mí, no soporta y me da una patada en la cabeza y empieza a pegarme” afirmó Monterroza.

El presunto agresor fue identificado como John Jairo pinto quien se encuentra en libertad.

