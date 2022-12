Video: joven en silla de ruedas denuncia discriminación en un almacén de ropa

Geraldine Martínez, una joven barranquillera que hace parte de la selección paraolímpica de tenis del Atlántico, denunció a través de redes sociales que fue objeto de discriminación al no ser permitido su ingreso a un reconocido almacén de ropa de la ciudad.

"Me dijeron que estaba prohibido que entraran personas en sillas de ruedas al lugar. La verdad nunca me había pasado en un lugar donde venden ropa", manifestó la joven de 26 años.

Ella padece osteogénesis imperfecta, una enfermedad congénita conocida como 'huesos de cristal. Precisamente, sus huesos son frágiles y suelen fracturarse con facilidad, por lo que no puede ponerse en pie, sino trasladarse en silla de ruedas.

Sin embargo, asegura que fue objeto de discriminación y que la explicación que le dieron era que el lugar era estrecho. "Sale el administrador y me dice "ven", a lo árabe, y cuando entré me dice "mira que está estrecho". Pero el lugar no estaba estrecho y así lo fuera no me pueden decir que puedo entrar porque estoy en silla de ruedas", afirma Geraldine.

Agrega que lo más grave es que en ningún momento las directivas del lugar aceptaron su equivocación y que no le solicitaron disculpas, pues en su lugar sintió un trato despectivo.

Al respecto, refirió que está recibiendo asesoría de los abogados de un grupo que trabaja en Barranquilla por la defensa de los derechos de personas con discapacidad, del cual hace parte, para determinar qué tipo de acción legal emprenderá.

"No nos quedemos callados. A veces nos ven como personas vulnerables o que no sabemos cómo actuar. Nos ponemos a pelear y nos ven como amargados. Yo creo que lo primero que hay que hacer es capacitarnos para saber cómo emprender este tipo de situaciones", indicó la joven, en recomendación a los que, como ella, se ven expuestos a este tipo de situaciones.