Videos revelan mal estado del Alexander Von Humboldt, el mejor colegio oficial del país

Entre los 763 estudiantes del Instituto Alexander Von Humboldt, padres de familia y cuerpo docente, es evidente la preocupación por el estado de la planta física de este colegio de Barranquilla.

La fachada, con su pintura rasgada, no proyecta la imagen que han logrado los alumnos con su elevado desempeño académico al convertirlo en el mejor colegio público del país.

Las aulas, de espacios reducidos y poca ventilación, tampoco les permite volver a todos a la presencialidad, como dice Andrea López, estudiante destacada en competencias de oratoria.

"Hay salones que no tienen ventanas y otras que no se pueden abrir. Además, con la regla del distanciamiento y los salones pequeños no se puede entrar a la presencialidad, porque sería un "acuario" de coronavirus con 30 niños allí dentro", expresa la estudiante de décimo grado.

Y ni qué decir del área de alimentación.

"El comedor es bastante pequeño y en la cocina tenemos las mismas ollas y los mismos utensilios de hace cinco años y ya están bastante oxidados. Los platos y vasos son escasos", agregó la alumna.

Padres de familia, como Elines Payares, tampoco esconden su preocupación y dicen que solo el 30% de ellos autorizó que sus hijos volvieran a las aulas esta semana.

"El 70% siente que no se cumplen las expectativas para la presencialidad", afirmó la madre.

En 2016 fue aprobado un proyecto para la reconstrucción de este colegio mediante el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa y con recursos del Distrito y la Nación, pero cinco años después nada se ha materializado.

"Tenemos dificultades, por ejemplo, con el techo de la cancha múltiple, que se oxidó. Lo que estamos pidiendo es que se proyecto se cumpla cuanto antes para que todo esto no se nos venga abajo", dijo el rector José Bernal.

La Secretaria de Educación Distrital, Bibiana Rincón, aseguró que los retrasos obedecen a inconvenientes para conseguir la licencia de construcción por unos cambios que hubo en el Plan de Ordenamiento Territorial.

"Ya estamos trabajando con curaduría y la mano del Fondo para lograr que esta licencia sea entregada de manera pronta. Las intervenciones corresponden a una biblioteca, dos aulas polivalentes, un aula de informática y un aula de mejoramiento", detalló la funcionaria.