Y ahora a buscar la octava estrella: Columna de Óscar Montes

La derrota ante Flamengo de Brasil en el Metropolitano Roberto Meléndez, aunque dolorosa y triste, tiene que digerirse pronto. El equipo no respondió anoche como toda la afición esperaba y el técnico Julio Avelino Comesaña tampoco mostró lucidez a la hora de alinear a los 11 inicialista, así como tampoco acertó con los cambios.



El partido de anoche debió plantearlo para ganarlo con base en una propuesta futbolística agresiva y no a la espera de los errores del Flamengo, que por cierto nunca llegaron.

Aunque Comesaña cree mucho en su paisano Mier, anoche quedó demostrado que no es el 10 que Junior requiere. Mier no marca diferencia. No tiene los kilates que requiere un jugador extranjero para marcar diferencias en el equipo. Es mucho mejor apostarle de lleno a Jarlan Barrera, que es joven, tiene talento y es de la casa.

Hay que pasar rápido la página de la eliminación de la Copa Sudaméricana. Ese torneo ya es historia. Ahora los jugadores del Junior tienen que enfocarse en el reto inmediato, que no es otro que pasar este domingo a la semifinal de la Liga Águila derrotando al América de Cali en el Metropolitano. Ahora hay que seguir adelante y ganar la octava estrella.

Los jugadores no pueden quedarse rumiando la derrota de anoche y llorando por lo que pudo ser y no fue. Y la mejor manera de pasar la página es eliminando al América y pasando a las semifinales del torneo colombiano.

Y en cuanto a la afición, que ha sido firme y fiel con el equipo, no es hora de emprenderla contra los jugadores y el cuerpo técnico. Ellos deberán reconocer sus errores con humildad y sin soberbia. Ahora más que nunca hay que estar todos en la misma orilla. Todavía queda uno de los tres retos impuestos por cumplir. Alcanzar la octava estrella sigue siendo la gran ilusión.