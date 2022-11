"A Cali hay que socializarla no militarizarla", anunció el alcalde Armitage

Nuevamente el alcalde de Cali, Maurice Armitage, reiteró que no va a militarizar la ciudad, pese a los últimos casos de robos y sicariato registrados en la capital del Valle.

Publicidad

El mandatario dice que no es necesario porque Cali no está en guerra y que tener hombres con armamento largo en las calles no va tener ningún efecto positivo en la seguridad.

“Tenemos es que socializar a Cali no militarizarla, la solución es ver gente dando empleo, dándole oportunidades a los muchachos”, señaló Armitage.

Publicidad

Sin embargo, el alcalde solicitará más refuerzos de policías para Cali y el apoyo del helicóptero, para seguir trabajando por la seguridad de los caleños.