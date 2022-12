A domicilio estarían vendiendo drogas desde Santa Elena en Cali

En la galería de Santa Elena y en los alrededores incluyendo El Planchón se están distribuyendo sustancias alucinógenas a través de la modalidad de domicilio, frente a esta situación los habitantes del sector están alarmados y aseguran que las autoridades han perdido el control en la zona.

Manifiestan además que no pueden parquear en sus casas por los camiones que llegan a abastecer de alimentos la galería, igualmente hay mucha inseguridad por las redes del microtráfico que mueven armas. Señala Carlos Enrique Vargas, líder comunal, que esas organizaciones no permiten el ingreso de funcionarios de la Alcaldía para tapar los huecos del barrio.

“La droga la piden a través de celulares para que la lleven a domicilio. En el lugar ya ha estado el Ejército y miembros de la Policía de Bogotá y eso no ha servido, así mismo, hay calles que no se han podido pavimentar ya que no dejan entrar los trabajadores porque se les daña el negocio”, sostuvo Vargas.

Igualmente, el padre José González, director de la fundación Samaritanos de la Calle dijo que la red criminal en Santa Elena tiene amarrados a los habitantes en situación de calle para que compren vicio, por eso pide a la administración municipal una pronta intervención.

“El planchón de Santa Elena es crítico por la cantidad de droga y la gente consumiendo. La mayoría son personas pobres y excluidas y se necesita una intervención social urgente porque estas personas a veces no comen”, indicó el padre González.

De acuerdo con la Fundación Samaritanos de la Calle, se estima que 600 habitantes de calle frecuentan diariamente en Santa Elena.