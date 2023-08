Abogado de Andrés Gustavo Ricci renunció a defenderlo por el feminicidio de Luz Mery Tristán

A través de un comunicado, el abogado Roberto Beltrán anunció su decisión de dar un paso al costado, en la representación legal de Andrés Gustavo Ricci, en su proceso penal para esclarecer el feminicidio de Luz Mery Tristán.

En el documento, el abogado aseguró que desde el momento en el que se conoció la muerte de la exdeportista, le ofreció a las autoridades todas las facilidades para el desarrollo de su labor judicial, y evitó adelantar acciones que entorpecieran la investigación.

Sin embargo, Beltrán cuenta con una serie de compromisos laborales en los Estados Unidos y otros países, los cuales debe cumplir de manera presencial, situación que lo obliga a apartarse del caso y renunciar a la defensa de Andrés Gustavo Ricci.

"La relevancia, sensibilidad y trascendencia de este caso son evidentes. Es precisamente por el reconocimiento de su importancia que he decidido dar un paso al costado, permitiendo que Andrés Gustavo Ricci García cuente con un nuevo apoderado que cuente con la disponibilidad que este proceso demanda", finaliza Beltrán en su comunicado.

Cabe recordar que Beltrán había manifestado la intención de lograr un preacuerdo, en el proceso que se adelanta para esclarecer la responsabilidad de Ricci en la muerte de Luz Mery Tristán, algo que no fue bien recibido por la familia de la ex deportista, quienes aseguran que este hombre no debe tener ningún beneficio.

