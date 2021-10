Alcalde de Cali estudia posibilidad de que vacuna contra el coronavirus sea obligatoria

El llamado del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina , es a crear conciencia y evitar un posible cuarto pico de la pandemia , pues se vienen eventos importantes con aglomeraciones y, de allí, parte la preocupación y posibilidad de exigir el carné de vacunación para ingresar a eventos y también discotecas y establecimientos comerciales

"Estamos evaluando tener, con obligatoriedad, la vacuna para poder ingresar a discotecas, conciertos, bares, estadio. Realmente se nos ha reducido el flujo de vacunados, no queremos cuarto pico de no vacunados, no queremos volver a momentos de cierre y de dificultades en Cali", aseguró el al alcalde Jorge Iván Ospina.

Si bien la exigencia se daría a través de un decreto, desde el sector médico siempre han respaldado la vacunación como único medio para reducir las cifras de contagios y muertes por COVID. Por ende, están de acuerdo en que sea una exigencia el carné. Esto, ante el relajo de muchos ciudadanos con las medidas.

"Expresamos nuestro apoyo y solidaridad al llamado del alcalde de Cali. Con un afán de falsa democracia se pretende defender el derecho a la libertad individual, de recibir o no la vacuna, pero se olvidan que, por encima de ese derecho individual, está el derecho fundamental y prioritario del derecho a la vida y a la salud de toda la sociedad colombiana", expresó Cesar Prieto, presidente del colegio médico del Valle del Cauca.

Publicidad



Durante este fin de semana en Cali se aplicaron 30.084 dosis de vacunas anticovid en los diferentes puntos de vacunación bajo las estrategias que viene implementando la Secretaría de Salud para llegar a ese 35% de la población que falta por inmunización.

En el Valle del Cauca, en las últimas horas, hubo una leve disminución de contagios con 50 nuevos casos y tres muertes, presentadas en Cali y Palmira.

Escuche y siga El Camerino, con Tito Puccetti, en Spotify: