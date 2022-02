Alerta en el oriente de Cali ante denuncias de reclutamiento a menores de edad por grupos criminales

Con preocupación ven los líderes del oriente de Cali los relatos que niños y jóvenes han contado a sus familias, sobre la presencia de hombres en los barrios que han intentado convencerlos de unirse a grupos delincuenciales, a cambio de celulares, dinero y armas.

En las últimas horas, la comunidad del barrio Llano Verde convocó a las autoridades locales, para poner en su conocimiento la situación que se viene presentando. Igualmente, a través de un documento expusieron la denuncia ante la Defensoría del Pueblo.

Evidenciamos situaciones como la falta de denuncia, el desconocimiento de la activación de la ruta, influyen en el subregistro que se presenta en la ciudad. Por eso solicitamos a la Alcaldía que se active el comité de reacción inmediata para construir estrategias que permitan la prevención y protección de niños, niñas y adolescente dijo Gerson Vergara, defensor regional del Pueblo.

Ante este llamado, desde la administración municipal se hizo un acompañamiento a las familias y con diversas actividades lúdicas, se acercaron a los menores para explicarles los peligros que pueden correr.

A esta hora en el barrio Llano Verde, oriente de Cali, autoridades atienden la alerta temprana emitida por la @DefensoriaCol, sobre el interés de bandas criminales de reclutar a menores de edad. Con actividades buscan que los niños y adolescentes no caigan en esas redes. pic.twitter.com/c89eUeEwjv — BLU Pacífico (@BLUPacifico) February 2, 2022

"Se acercan con estas musarañas del engaño para embaucar a nuestros niños para que accedan a estos grupos delincuenciales que son urbanos y rurales, ya sean pandillas o grupos terroristas", dijo el secretario de Paz distrital, Danis Rentería.

Actualmente en dicho sector, dos jóvenes se encuentran desaparecidos. Sus familias y defensores de derechos humanos temen que hayan sido obligados por estos grupos a hacer parte de sus filas.

"Son muchachos que no vimos involucrados en ningún tipo de acción delictiva y que no volvieron a aparecer. Las madres angustiadas, buscando apoyo, acompañamiento en medio de su pérdida y la afectación psicológica que les causa la zozobra y desesperanza de no saber qué ha pasado con ellos", agregó Erlendi Cuero, coordinadora de Afrodes.

Según la secretaría de Paz, el reclutamiento en Cali durante tiempo de pandemia presentó un incremento en sus cifras de un 115%.

