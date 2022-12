Ante denuncias con videos de cabalgatas, alcalde de Cali recordó que estos eventos están prohibidos

Luego de que en redes sociales se vieran varios videos de cabalgatas en Cali , que por estos días vive su tradicional Feria, el alcalde de la capital del Valle del Cauca, Jorge Iván Ospina, reiteró que estos eventos con animales están prohibidos en la ciudad.

Sin embargo, los mencionados videos han generado rechazo, pues se trata de las típicas cabalgatas, que en la ciudad quedaron prohibidas hace ya varios años atrás y que, pese a ello, se siguen presentando en lugares como el barrio Nápoles, Ciudad Córdoba o República de Israel, con participación, incluso, de menores de edad.

Ante este panorama, el concejal animalista Terry hurtado, señaló que los videos demuestran, en su concepto, "falta de previsión de las autoridades para evitar estas actividades", asegurando, de paso, que "no se ha ejercido control".

Las cabalgata no están prohibidas en la #FeriaDeCali? Esto ocurre en el barrio napoles sobre toda la calle 3ra pic.twitter.com/MIrZXAbK2k — CALI ES CALI (@CaliesCaliCOL) December 26, 2022

Por su parte, el alcalde de Cali, indicó, respecto a las denuncias con los videos, que "existen algunos energúmenos, queriendo tener una cabalga cuando están prohibidas" y recalcó, recordando que el delito de maltrato animal puede conllevar hasta cárcel, que "el verdadero caballista no expone a su caballo, no lo expone a un suelo no apropiado" y "no ejerce frente a él ningún tipo de maltrato".

