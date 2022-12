Armitage denunció que en casi todas las dependencias de la alcaldía hay corrupción

El alcalde Maurice Armitage, aseguró que se reparten volquetadas de mermelada que están impidiendo que muchos de los proyectos que actualmente están en curso salgan adelante. Esto lo dijo al señalar que los procesos del estado están viciados en el país y que se necesita superar la mala política para alcanzar la paz.

Más adelante, el Alcalde de Cali habló específicamente sobre esa corrupción, manifestó que son los contratistas los que se creen con derechos de cobrar comisiones y que le preocupan algunas dependencias en las que se gestionan los proyectos más grandes de desarrollo de la ciudad.

Así mismo, volvió a llamar la atención a los agentes de tránsito, afirmó que no está satisfecho con su trabajo, rechazó que no estén presenten en las calles y que no cumplan con sus labores por las que les están pagando, sostuvo que el que no trabaje debe salir.

Finalmente, Armitage señaló que entre otras cosas, espera que con la reforma administrativa que se viene se puedan depurar estos actos de corrupción y que espera que cuando acabe su mandato la administración este en buena parte libre de corrupción.

En el audio adjunto escuche el debate completo que se realizó este viernes durante la emisión de Vive Cali.