Miles de turistas en todo el mundo llegan a las paradisiacas playas de Buenaventura para disfrutar de la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas en este 2023 y que contará con el estricto acompañamiento de las autoridades.

¿Qué es el avistamiento de ballenas?

Se trata de un evento que cautiva a los amantes de la naturaleza, pues permite tener de cerca a los gigantes mamíferos que pueden pesar más de 30.000 kilogramos y medir más de 16 metros.

El viaje de las ballenas jorobadas inicia en desde las heladas aguas de la Antártida a 80.000 kilómetros del Valle del Cauca, sitio donde se encuentran con el santuario de Bahía Málaga, donde pueden tener a sus crías o reproducirse.

De acuerdo con Marco Antonio Suárez Gutiérrez, director de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, las cálidas aguas del Océano Pacífico Vallecaucano se convierten en una especie de “sala cuna”, en la que estos mamíferos enseñan a sus ballenatos a sobrevivir.

Recomendaciones para realizar avistamiento de ballenas.

A su turno, Yamilé Perdomo, funcionaria de la regional Pacífico Oeste de la CVC, precisó que para los avistamientos de ballenas es necesario cumplir con estrictas normas que permitan respetar el hábitat de las ballenas.

“Hemos hecho una compilación de recomendaciones de seguridad para turistas y guías, quienes deben de contar con los permisos requeridos por las autoridades, además, deben estar autorizadas por la Dirección General Marítima, DIMAR”, indicó Perdomo.

Entre las recomendaciones está permanecer a una distancia prudencial de mínimo 100 metros para ver a las ballenas y que las embarcaciones naveguen a una velocidad que no supere los 5 nudos.

“Es importante que al momento de un avistamiento de ballenas las personas no se exalten, no hagan ruido ni corran a los extremos de las lanchas. Hay que guardar compostura para evitar desbalances en la embarcación y acatar lo que digan los guías”, insistió la funcionaria de la CVC.

Entre las recomendaciones de la CVC se encuentran:

• Atender la inducción de 10 minutos sobre la importancia del área protegida.

• Todas las embarcaciones deben estar acompañadas por un intérprete ambiental.

• El horario permitido para que las embarcaciones realicen el avistamiento por día es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

• No ingresar plásticos de un solo uso a las áreas protegidas.

• Usar chaleco salvavidas mientras permanezca en la lancha.

• No ingerir licor antes, durante o después del avistamiento.

• No arrojar ningún elemento por fuera de la lancha.

• Usar bloqueador solar y repelente biodegradable.

• No se debe alimentar ni provocar el acercamiento de los animales usando atrayentes como comida.

Finalmente, las autoridades en Buenaventura indicaron que para la temporada de avistamiento de ballenas se esperan a más de 100.000 turistas entre los meses de julio y octubre, por lo que se anunció un acompañamiento de la Armada Nacional y demás autoridades en temas de seguridad.

