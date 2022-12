Asesinan a padre de patinadora en medio de un atraco en Cali

Alex Ortega, era el padre de Laura Ortega, una patinadora de 13 años de edad, que hace parte del Club Titanes del Valle y está en la Liga Departamental de este deporte.

Todo ocurrió en la madrugada del pasado domingo 21 de enero en el antejardín de la casa de la deportista, en el barrio Comuneros, mientras celebraban el cumpleaños de un miembro de la familia.

El señor de 39 años salió de la vivienda a conversar con otras personas cuando hombres armados llegaron a robarlos, recibió un disparo que acabó con su vida.

Uno de sus hijos, de 21 años, también resultó herido.

La familia de Laura es de escasos recursos y no tienen dinero para el sepelio de su padre, los papás de otros niños del club van a realizar una recolecta para reunir un millón 600 mil pesos que es lo que cuesta.

“La niña no habla, no se para, no hace nada, en este momento están en una situación muy difícil y lo que se viene para ellos porque ya no pueden volver por allá donde vivían, queremos colaborarles a que se salgan de ese barrio. La mano derecha de esa mamá se fue de este mundo y su hijo está grave, entonces queremos que nos colaboren y pueden dirigirse a la Liga Vallecaucana de Patinaje, nosotros llegamos todos los días a las 4:30 de la tarde”, señaló Claudia Gutiérrez, miembro del Club Titanes del Valle.

El joven de 21 años permanece hospitalizado en una clínica de Cali con una herida en una de sus piernas.

La colecta se va a realizar en la Liga Vallecaucana de Patinaje, ubicada sobre la Calle 10 con Carrera 36.