Comerciantes han tenido grandes perdidas por el cierre de algunas vías en la Feria de Cali

Desde que la Feria de Cali comenzó, el pasado 25 de diciembre, los comerciantes de la calle 10 con autopista cada día están teniendo perdidas en sus negocios, pues afirman que desde el 23 diciembre no han podido vender.

“Realmente me siento afectado, no teníamos ni idea que esto se iba a manejar de esta forma, no nos avisaron nada, nosotros nos vemos afectados porque dependemos del público en esta zona, un manejo inadecuado y arbitrario que pasa por encima una vez más por los comerciantes”, afirmó José Luis Ordoñez, comerciante de la zona.

Comerciantes denuncian que han tenido grandes pérdidas por el cierre de algunas vías en la Feria de Cali, afirman que para ingresar al sector se debe pedir permiso. #VocesySonidos pic.twitter.com/dOAqnMtrwX — BLU Pacífico (@BLUPacifico) December 27, 2021

Y es que no son solo las ventas, pues los clientes no han podido llegar hasta los establecimientos debido a que las vallas que están ubicadas en este sector no lo permiten.

“Nos ha afectado de gran manera porque los clientes no saben cómo llegar, tienen afán entonces prefieren irse y no aguantarse un trancón y no entrar a la tienda, esto nos ha perjudicado, nos parece bastante complicado después de pasar dura situaciones como el COVID-19 y el paro ahora tener que soportar esta situación", añadió José Luis.

Los comerciantes esperan que desde la Alcaldía de Cali se les brinde una solución ante esto, pues faltan aún tres días para que termine la Feria de Cali y sus gastos y deudas no soportan más.

