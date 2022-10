Con regalías para ciencia y tecnología pagaron cursos de inglés y especializaciones en Cauca

Entre estos están, según la Contraloría, el pago de recursos por más de 400 millones de pesos para capacitar 400 emprendedores, de los cuales se utilizaron 36 millones solo para el director del proyecto.



En un oficio enviado por el organismo de control reporta, entre otras supuestas irregularidades, también pagos de tarjeta de crédito con estos recursos.



El gobernador del Cauca, Óscar Campo, respondió al pronunciamiento que hizo la Contraloría General de la Nación sobre irregularidades en el uso de regalías destinadas para ciencia y tecnología en ese departamento.



Entre las revelaciones hechas por el organismo de control, se evidenció el pago de un convenio de capacitación en inglés para 400 personas, el cual fue tomado solo por Jairo Erazo en Estados Unidos y una maestría con un costo de más de 3 millones de pesos en la Universidad Javeriana sede Cali que fue tomado por el representante legal de Parquesoft, César Daniel Samboní.



"Es importante que no solo sean controles diseñados en sistema general de regalías, que los órganos de control hagan este tipo de auditorías para discriminar como se invierten recursos en proyectos ya aprobados y que se están ejecutando”, dijo.



El funcionario aseguró en Mañanas BLU que la Gobernación del Cauca ha estado pendiente de las auditorías por parte de la Contraloría y que ese ente de control tiene claridad sobre esos casos en particular.



“El proyecto en el que se está invirtiendo los dineros en ciencia y tecnología en el departamento es bueno, pero estamos del lado de que los recursos no se aparten del objetivo primordial y esperamos que haya claridad absoluta sobre esa auditoría de la contraloría y que los recursos del proyecto sean reintegrados al objetivo inicial”, resaltó.



Con respecto al convenio con Parquesoft, destacó que estos están vigentes y que los señores Jairo Erazo y César Samboní pagaron el curso de Inglés en Estados Unidos y la maestría en la Universidad Javeriana.



Campo enfatizó que se necesita que “las valoraciones hechas por la Contraloría de tipo administrativo y fiscal y otra penal permitan realizar acciones directas donde podamos hacer acompañamientos pertinentes. No se han tomado decisiones al respecto pero necesitamos tiempo para poder tomarlas”.



Cabe recordar que la Contraloría General de la República ratificó los cuestionamientos por inversiones del departamento del Cauca en Ciencia y Tecnología, en donde se presentaron proyectos tales como un asadero de pollos y un spa.



Además de estos señalamientos, las auditorías hechas en el departamento mostraron que también se utilizaron recursos para pagar estudios en inglés, maestrías y hasta facturas por la compra de licor al directivo de una empresa beneficiaria.



Este este es el oficio enviado por la Contraloría:

