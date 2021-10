Concejal de Cali propone "donatón" para que estatua de Sebastián de Belalcázar vuelva a su lugar

Las autoridades habían anunciado que antes de finalizar este año el monumento de Sebastián de Belalcázar regresaría a su pedestal. La aseguradora reajustó la propuesta que presentó la empresa encargada de su restauración y ya correspondería les correspondería a ellos pactar el contrato para iniciar la restauración.

Así lo manifestó Leonardo Medina Patiño, subsecretario de patrimonio, bibliotecas e infraestructura cultural de Cali.

"Es una tarea que estamos adelantando. No podemos decir fecha y hora determinada para decir cuando vuelve el monumento, pero no es una tarea que ha quedado en el olvido. Esto requiere de unos pasos, no podemos permitir que cualquier persona intervenga el monumento. La aseguradora es la encargada de los pagos y ellos son los que han manejado los tiempos con la presión nuestra y de la alcaldía.

El concejal del Centro Democrático, Roberto Rodríguez, aseguró que "las excusas van y vienen frente al tema del monumento".

"Llevamos 5 meses desde que fue derrumbado y atentado el monumento. Mientras tanto está almacenado recogiendo polvo. Excusas van y vienen, estamos embelleciendo la ciudad para los Juegos Panamericanos, ¿Por qué razón no estamos haciendo lo mismo con la estatua? ", indicó Rodríguez, quien propuso una "donatón".

"Le he dicho a los de bienes y patrimonio y a los de bienes e inmuebles del municipio que si hay una diferencia monetaria estoy seguro que muchos caleños podemos hacer una recogida en bono de donación, pero no se puede dilatar más esto. Si hay para semaforización, ahí no hay disculpas. La alcaldía debe sacar recursos para restaurar este monumento", afirmó.

Leonardo Medina agregó que el trabajo de restauración lo adelanta una persona que es especialista en recuperación de bienes muebles patrimoniales y esta persona manifestó que se demora dos meses y medio en entregarla después de que inicie.

