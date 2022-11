Concejal de Dagua denuncia una agresión del alcalde de ese municipio en emisora

En la emisora León Estéreo del municipio de Dagua, el concejal Oscar Caicedo del partido de la U estaba dando declaraciones sobre el manejo que han hecho en la administración municipal en este periodo, según el edil en ese momento ingreso el alcalde de este municipio, Guillermo Giraldo a increparlo y agredirlo en su rostro por sus declaraciones, posteriormente el concejal tuvo que ser llevado de urgencias a un centro asistencial, porque luego del incidente se le subió la presión.

“Este es el tercer caso, en el primero me agredió el vehículo a patadas, en el segundo me amenazo y en este tercer caso estaba denunciando esas agresiones en la emisora y eso le creo ‘roncha’ posiblemente y por eso me agrede”, explicó el concejal Caicedo.

Por su parte el alcalde de Dagua aseguró que no agredió al concejal y que ya lo denuncio en la fiscalía por injuria y calumnia “yo fui a solicitar un audio en la emisora y el concejal estaba ahí, en ese momento el empezó a gritar, pero no hubo ninguna agresión” aseguró el alcalde Giraldo.

Tanto el alcalde como el concejal interpusieron denuncias en la fiscalía y ambos presentaron videos que fueron grabados en medio de los incidentes.