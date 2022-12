Concejo aprueba cobro de parqueo en algunas zonas para financiar el MIO

El pasado miércoles 5 de diciembre el Concejo de Santiago de Cali aprobó un paquete de contribuciones entre las que se encuentra el cobro de parqueo en algunas calles de la ciudad para financiar el Sistema de Transporte Masivo MIO.

El proyecto también insta a que los propietarios de parqueaderos privados, como los centros comerciales, hagan una contribución al municipio.

Concejo dio vía libre a estrategia financiera para salvar el MIO



Santiago de Cali, diciembre 5 de 2018.- Concejales aprobaron por mayoría la ponencia en segundo debate a favor del proyecto de acuerdo 088... https://t.co/AUDedd2SKe — concejocali (@ConcejoCali) December 5, 2018

Según la ordenanza, cada establecimiento deberá pagar como mínimo 597 pesos por cada usuario que utilice los estacionamientos, por lo que los centros comerciales tendrán la libertad de subir el costo del parqueadero para los usuarios.

“Los parqueaderos de esos centros comerciales, que de alguna forma están cobrando a los usuarios por ir de compras, ir a los bancos, o ir a comer, se les aplicaría la contribución. Para el año 2019 tendrían que ajustar sus taritas”, dijo el concejal Óscar Ortíz, ponente de la iniciativa.

Sin embargo, según el edil, los centros comerciales que actualmente no cobran parqueadero no estarán sujetos a la medida de cobrarle la contribución a los ciudadanos.

“Si un centro comercial no cobra el parqueadero, no paga contribución”, agregó el concejal quien aseguró que le ha dicho a los empresarios de centros comerciales que si su objeto social no está basado en el parqueo, simplemente no lo cobre.

El concejo también aprobó el cobro de parqueo en algunas vías públicas de Cali. En total serán 12 zonas de la ciudad las que serán señalizadas para que los caleños se puedan estacionar de manera ordenada.

Las zonas son: San Antonio, Peñón Granada, Centenario, Versalles, Terminal, Imbanaco, Parque del Perro, Centro Ampliado, Ciudad Jardín, Unidad Deportiva Panamericana, Alameda, Eucarístico, también en la carrera 66 sur – oeste y la carrera 15 en el centro.

Según se pudo establecer, la tarifa sería de alrededor de 3.000 pesos, cobro que se aplicaría el próximo año cuando el municipio licite y adjudique el contrato para operar el recaudo.

“El decreto reglamentario se estableció por hora o por un tiempo superior a 30 minutos. Todo esto saldrá especificado en el decreto reglamentario”, explicó Juan Carlos Orobio, secretario de movilidad de Cali.

Ante esto, el municipio tendrá hasta seis meses para reglamentar estos cobros, es decir, se estaría implementando en Cali después del primer trimestre del 2019 si el proceso se hace de manera ágil.

En este proyecto también se aprobó que se reduzca el valor que pagan los ciudadanos por la Tasa por Congestión que actualmente vale 214.000 pesos mensuales y que a partir del próximo año costará en promedio 130.000.

Con esta medida se busca que más ciudadanos se acojan a ese pago que les permitirá transitar con su vehículo el día que tenga pico y placa. Todos estos recursos irán a la operación del MIO.