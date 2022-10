Conductor de empresa de bus accidentado en Nariño denuncia amenazas: "Se iban a vengar"

Uno de los conductores pertenecientes a la empresa propietaria del bus que se accidentó en Tumaco, Nariño, dejando un saldo de 20 personas fallecidas , denunció intimidaciones y mensajes en los que le advirtieron que "se iban a vengar" si continúan haciendo despacho de buses tras el siniestro.

"Me dijeron que porqué nosotros somos tan desalmados que sabiendo lo que pasó, esa tragedia en Tumaco, que porqué no hacemos una parada de los carros de unos ocho días, que por ocho días no puede bajar ningún carro acá. Que a donde seguían bajando ellos también se iban a vengar de lo que nosotros hemos hecho", indicó el conductor Óscar Martínez a Noticias Caracol .

Luego de conocerse esa denuncia, autoridades citaron a un consejo extraordinaria en Nariño para evaluar la situación, mientras que la empresa decidió suspender, de manera temporal, la ruta hasta la capital de Nariño.

"Estamos buscando las condiciones para que no se detenga la normalidad, un accidente es un tema que nadie planea", señaló, por su parte, el secretario de Gobierno del departamento, Amilcar Pantoja.

Además, las autoridades en Tumaco evalúa una posible retaliación de desconocidos en contra de un conductor que pertenece a la empresa propietaria del bus accidentado, a quien le habrían exigido que se retire de la zona.

Finalmente, sobre el estado de salud de los 14 heridos que dejó el accidente, 10 de ellos continúan hospitalizados: "Hay algunos que están en una situación un poco más compleja, en Unidad de Cuidados Intensivos. Sin embargo, hay toda la capacidad institucional para atenderlos y aspiramos a que se recuperen prontamente", indicó Mario Benavides, director encargado de Gestión del Riesgo.

Accidente de bus en Tumaco, Nariño.

El accidente que dejó las 20 personas fallecidas se registró el pasado sábado , 15 de octubre, en la Vía Panamericana, se presentó, al parecer por fallas mecánicas que, según relataron sobrevivientes, dejaron sin frenos el vehículo.

