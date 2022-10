Conductores del MÍO en paro por falta de pagos

Trabajadores del operador Unimetro realizan protestas en la mañana de este martes por incumplimientos en los sueldos y pagos en la seguridad social.

Más de 200 personas entraron en cese de actividades y protagonizan una manifestación por el centro de Cali, el presidente de sindicato de trabajadores, SintraMasivo, John Jairo Medina, manifestó que 50 buses se encuentran parqueados en las estaciones y no están circulando en Cali.

“Nos deben varios meses de sueldo, no nos pagan parafiscales, nuestras familias van a las EPS y no los atienden, no podemos trabajar con estas condiciones”, explicó Medina.

Blu Radio intentó comunicarse con las directivas del operador Unimetro pero no recibió respuesta a estas denuncias.