Conductores del MÍO mantienen toma a la catedral de San Pedro

Un grupo de 30 conductores del sistema de transporte MÍO que hacen parte del operador Unimetro, adelantan una toma a la catedral de San Pedro, centro de Cali, denunciando que no les pagan sus salarios y prestaciones sociales hace tres meses.

De acuerdo con el presidente de los trabajadores, Jon Jairo Medina, el operador no paga puntualmente a sus trabajadores y no existen garantías para ejercer su trabajo. Por eso han desarrollado un cese de actividades que para no poner en circulación más de 50 buses de esta empresa.

"Seguimos con esta toma hasta que nos escuchen, llevamos tres meses protestando y no quieren acceder a nuestras peticiones" dijo Medina.

Por ahora el operador ni las directivas de Metrocali se han pronunciado frente a esta protesta