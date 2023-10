Contraloría inició seis procesos de responsabilidad fiscal contra la Alcaldía de Cali

La Unidad de Investigaciones Especiales de la Contraloría anunció el inicio de seis procesos de responsabilidad fiscal en contra de la Alcaldía de Cali por la ejecución de al menos diez contratos que, según la entidad, no surtieron el debido proceso.

Las supuestas irregularidades superarían los 52.000 millones de pesos, y estarían relacionadas con proyectos como el centro de bienestar animal, la adecuación de vías, y la remodelación del estadio Olímpico Pascual Guerrero, entre otros.

"El más importante de ellos es por 34.000 millones de pesos, y tiene que ver con las obras de adecuación que se hicieron para la malla vial en gran parte de la ciudad, que no está cumpliendo con las condiciones técnicas que se habían establecido, hay algunos sobrecostos en algunos ítems", explicó Carlos Mario Zuluaga, contralor general de la República.

Según el ente de control, en algunos de los contratos los proyectos no se ejecutaron a cabalidad, otros no cumplieron la finalidad por la que fueron contratados, y algunos tendrían sobrecostos. Por el momento, la Alcaldía de Cali no se ha pronunciado al respecto.

