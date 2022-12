Cruz Roja Valle denuncia que están pidiendo dinero a su nombre con un ‘año viejo’

Los directivos de la Cruz Roja Colombiana, seccional Valle del Cauca, denunciaron que varias personas suplantaron los logos de la institución al colocárselos a un muñeco de ‘año viejo’ para pedir dinero en las calles de Cali.

La denuncia la hicieron en su cuenta de Instagram donde postearon las fotos

en las que se puede apreciar a varias personas pidiendo dinero con improvisadas alcancías.

Según se puede ver en las imágenes, el muñeco fue colocado encima de una carreta de cargar acarreos en el sector de la galería de Santa Elena con un cartel que decía: “colabore con la Cruz Roja Colombiana. Feliz Navidad y próspero año nuevo”.

Ante esto, el organismo de socorro rechazó la acción y a través de un comunicado indicó que el muñeco fue desmontado ya que “hacía mal uso del emblema”.

“Estas acciones no constituyen ni nuestra labor, ni nuestra filosofía. No hacemos captación de recursos de esta manera y no apoyamos el uso de pólvora por parte de inexpertos, ni por ninguna razón”, dice el comunicado.

El muñeco de ‘año viejo’ fue desmontado por voluntarios y personal de la institución quienes hicieron un llamado a la comunidad a no caer en estas falsas captaciones de dinero a su nombre.