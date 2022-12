¿Cuántos animales podrían desaparecer por construcción de Terminal Sur del MIO?

Biólogos y habitantes de Valle del Lili denunciaron que al menos 80 especies de mamíferos, aves y reptiles que viven alrededor del humedal El Cortijo y la zona de protección del río Lili, estarían en riesgo de desplazamiento e incluso de desaparecer por la construcción de la Terminal Sur del MIO, que Metrocali desarrollará en la zona.

“Se han instalado algunas trampas en unos huecos donde algunos animales caerían, no tenemos claro cuál es la metodología que van a utilizar con los animales que capturen, si existe una estrategia clara que no la den a conocer y no nos muestren unos conceptos que solo muestran unos intereses muy particulares”, denunció Carlos Andrés Galviz jefe del área de biología de la Fundación Zoológico de Cali.

La CVC respondió a esta denuncia afirmando que ninguna especie desaparecerá del ecosistema. Sobre las trampas para animales, anunciaron que se hará un llamado al contratista para que responda por esta situación.

Líderes de la zona expusieron los daños ambientales y perjuicios de movilidad que tendría el sector con este proyecto, lo hicieron frente a concejales y funcionarios de la administración local.

