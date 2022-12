Desde hoy y por dos meses Armitage se subirá al MIO

El recorrido de Maurice Armitage en el MIO inició hacia las 5:30 a.m. en la estación Andrés Sanín, en el oriente de Cali, aunque el mandatario ya identificó algunas falencias del sistema, aseguró que los próximos recorridos los iniciará entre las 6:00 a.m. y 7:00 a.m. para detectar las inconsistencias que se presentan con mayor frecuencia en las horas pico.

“Hay muchas quejas. El MIO anda a muy buena velocidad cuando uno se monta pero la frecuencia es muy baja y eso es lo que perjudica a la gente”, indicó el Alcalde.

Agregó Armitage que corregirá los tiempos que aparecen en las pantallas, ya que las rutas no llegan en el tiempo establecido.

Así mismo, aseguró el mandatario que se van a tomar medidas para controlar las ventas ambulantes al interior de los buses del MIO. “Ese tema le da mal ambiente al sistema. Hay que respetar al pasajero y el vendedor ambulante puede hacer sus ventas en la calle pero no dentro del MIO”, señaló.

Durante dos meses el Alcalde de Cali recorrerá toda la ciudad en el sistema de transporte masivo, para conocer de primera mano las fallas del MIO y buscar soluciones efectivas que contribuyan a la movilidad de la ciudad.