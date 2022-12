Desórdenes y saqueos fueron agitados por políticos: alcalde de Buenaventura

El alcalde de Buenaventura, Eliecer Arboleda, atribuyó a políticos de la ciudad los desórdenes que se presentaron durante el fin de semana.



“Por las frases que ellos manejaban en redes sociales y en medios locales pusieron a pelear al gobierno municipal y algunos miembros de la comunidad”, dijo.



Agregó que son muchos los políticos, aunque no especificó de quienes se trata.



“Los nombres los tienen las autoridades y no los digo para no torpedear la investigación”, dijo.



Arboleda defendió el trabajo que ha venido haciendo el Gobierno Nacional en la ciudad.



“El Gobierno Nacional sí está haciendo inversión en Buenaventura y yo lo reconozco. Lo que pasa es que Buenaventura viene con un problema de hace 40 años”, dijo.



En ese sentido manifestó que el Gobierno Nacional no es el culpable de un problema que hace décadas.