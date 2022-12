Dilian Francisca Toro anunció que iniciarán acciones de retiro de personal en el HUV

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, dijo que no hay otra opción y se debe cumplir con las acciones del retiro del personal en el Hospital Universitario del Valle.

Además la mandataria indicó que hizo las consultas ante la Superintendencia de Salud, pero hubo respuesta negativa para que estas personas sigan laborando en el HUV.

Agregó que le hizo dos propuestas a los empleados que saldrán para que sigan vinculados a través de asociaciones o que presten los servicios de lavandería.

“La Superintendencia me contestó que no es posible que financieramente no cierra para el acuerdo y para nosotros es muy importante el acuerdo de acreedores”, explicó la gobernadora.

Sin embargo, los trabajadores han expresado que no aceptarán estas propuestas e iniciarán acciones legales contra la Gobernación del Valle.

“Las personas no se van acoger a ninguna de esas propuestas, y se vienen las actividades sindicales al interior del hospital, que obviamente van a desestabilizar las actividades del centro asistencial”, dijo Jorge Rodríguez, presidente del sindicato de trabajadores del HUV.

Desde la Gobernación se confirmó que aproximadamente 100 trabajadores saldrán en los próximos días del hospital.

