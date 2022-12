Dura discusión entre el senador Uribe y estudiantes universitarios en Cali

En un intercambio de gritos terminó la visita del expresidente Álvaro Uribe Vélez a las instalaciones de la Universidad Icesi de Cali, en una correría paralela que cumplió el candidato Iván Duque en la capital del Valle del Cauca.

Jóvenes contrarios a la ideología del Centro Democrático increparon en repetidas oportunidades al senador Uribe, a quien señalaban de promover movimientos paramilitares.

“¡Asesino!”, gritaba una de las manifestantes. “Boquisucia”, espetó Uribe.

Acto seguido, otros estudiantes le solicitaron al expresidente que respondiera por las masacres del Aro, con motivo de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que declaró como crimen de lesa humanidad, los hechos ocurridos durante la ejecución masiva de personas en San Roque, La Granja y El Aro, Antioquia.

“¡¿Cuál masacre del Aro?! Una cosa son las declaraciones de

jueces penales y otra la realidad”, respondió Uribe.

Durante el recorrido, el líder del Centro Democrático tuvo un tercer encuentro con integrantes de la comunidad LGBTI, quienes le exigieron no utilizar el género como bandera política.

“Las personas trans, las lesbianas y los gais no estamos con usted, doctor Uribe. No estamos con ustedes, ni con Duque. No nos instrumentalice. Nunca ha defendido nuestros derechos y ahora en campaña nos usan”, manifestaron.

En declaraciones a la prensa, el senador Uribe aseguró que la investigación en su contra por los hechos del Aro fue impulsada por el magistrado Rubén Darío Pinilla, a quien acusó de tener Nexos con el M-19.

“Un señor Pinilla Copete, magistrado del tribunal de Medellín, salsa justicia y paz era del M-19. 15 días antes del Holocausto del Palacio de Justicia dijo que algo iba a pasar. Sin embargo, es magistrado o fue hasta hace pocos días. Dijo: Uribe estaba con los paramilitares, compulsen copias para investigarlo, la corte me tiene que investigar”, aseguró.

Puntualmente por esos mismos hechos señaló que el entonces comandante del Ejército en la zona, general Carlos Ospina, le aseguró que en esa región nunca existió alianza entre paramilitares y las fuerzas armadas.

Las masacres de San Roque y La Granja en 1996; la del Aro en 1997 y la muerte del defensor de derechos Humanos Jesús María Valle, fueron incluidas en la lista de crímenes de lesa humanidad para evitar que prescriban.