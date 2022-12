El pico y placa para particulares en Cali empezará a las 6:00 de la mañana

Las autoridades de Tránsito entregaron los nuevos horarios y rotación del pico y placa para vehículos particulares y oficiales en Cali. La medida empezará a regir desde el 15 de enero hasta el 30 de junio de 2017.

Según el nuevo decreto No. 411.0.20.0706, esta restricción cambió el horario de la mañana, el cual será de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., es decir, que iniciará una hora antes de lo que se venía haciendo el año pasado.

Según el secretario de Tránsito, Juan Carlos Orobio, se tomó esta medida para que la gente salga más temprano de sus casas y disminuya la congestión de las primeras horas de la mañana en las vías.

En la tarde el horario no fue modificado y continuará de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

La rotación quedó así:

Lunes: 7 y 8

Martes: 9 y 0

Miércoles: 1 y 2

Jueves: 3 y 4

Viernes: 5 y 6

Es importante recordar que esta medida no aplica para sábados, domingos y festivos.