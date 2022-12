El regalo que Beyoncé le envió a Lady Gaga en medio de su dolorosa enfermedad

Desde el pasado mes de diciembre de 2016, la cantante estadounidense Lady Gaga, informó a todos sus seguidores que se iba a alejar de la música para dedicarse ciento por ciento a la recuperación de una severa fibromialgia que la aqueja.

Esta enfermedad se le ha complicado tanto que le tocó reprogramar su agitada agenda de giras internacionales y la ha llevado a ocultarse un poco de la vida pública.

Sin embargo, el pasado martes 26 de septiembre Gaga publicó en su cuenta de Instagram una foto y un mensaje con un tierno obsequio que recibió de su colega Beyoncé, con quien sostien una relación cercana desde hace varios años.

"No estoy teniendo un buen día con el dolor. Gracias dulce B por enviarme este sweater tan cómodo, me mantiene caliente afuera en la hamaca para poder ver los árboles, y el cielo, y el sol y tomar respiros profundos. Me siento tan afortunada de tener tanto amor", publicó Gaga.

Not having a good pain day. Thank you honey B for sending me this comfy sweatshirt. Keeps me warm outside in a hammock so I can be w the trees, and the sky, and the sun and take deep breaths. Feel so lucky to have so much love ️ Una publicación compartida de xoxo, Gaga (@ladygaga) el26 de Sep de 2017 a la(s) 9:00 PDT

La cantante también tuvo que suspender su show en el Rock in Rio 2017 y continuará bajo supervisión de médicos especialistas para sanar de esta enfermedad que afecta su vida personal y profesional.

