En pleno Super Concierto de la Feria de Cali atracaron a Raúl Gasca

No todo ha sido felicidad para los asistentes a los diferentes eventos de la Feria de Cali durante este 2022.

Raúl Gasca, el reconocido dueño del Circo Hermanos Gasca, es una de las tantas personas a las que atracaron durante el Super Concierto de la Feria de Cali. Según denunció a través de sus redes sociales, sus amigos lo invitaron a uno de los palcos y con mucha motivación fue, sin embargo, pasadas algunas horas, decidió ir al baño y, en cuestión de segundos, fue blanco de los delincuentes dentro del mismo estadio Pascual Guerrero, que le robaron sus cadenas de oro.

"Fuimos al baño, estábamos haciendo la fila y dos tipos empezaron a pelea frente a nosotros. Cuando me corro para atrás siento que me halan las cadenas por la espalda, yo las agarré pero el tipo me las seguía halando, llegó otro por un lado y me pegó en el brazo y sentí que me echaron algo en el ojo. Al final yo me quedé con la cadena más delgada en la mano y cuando volteo, ya no los veo. Se me llevaron la cadena más gruesa", dijo Raúl Gasca.

Los delincuentes salieron corriendo y tanto Raúl como las demás víctimas, los perdieron de vista. El dueño del popular circo explicó que muchos más asistentes al evento se acercaron para contarle que también les habían quitado otras pertenencias de valor como joyas y celulares.

"No me quedaron ganas de quedarme y es que no solo me robaron a mí, robaron a muchísima gente y en ese momento muchas personas me decían que a ellos también, inclusive la Policía cogió a un tipo pero no supimos más. A mí me arrancaron hasta la camisa, de verdad fue una experiencia bien fea", agregó el empresario.

Aunque sus amigos le pidieron que se quedara e inclusive, lo invitaron a otro evento, decidió retirarse. Una vez se encontraba a las afueras del complejo deportivo, evidenció más hurtos a otros ciudadanos.

"Yo estaba muy enojado y me salí, aunque faltaban como tres artistas y a la salida seguían robando y un señor que iba adelante mío gritó que le acababan de robar la cadena", puntualizó.

Los ciudadanos piden a las autoridades que garanticen la seguridad de los asistentes para evitar que, esta clase de eventos que se supone engalanan y enaltecen a la ciudad, se terminen convirtiendo en el peor recuerdo para propios y turistas, que se vayan con una mala percepción y por ende, decidan no regresar.

