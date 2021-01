Esmeralda: el guaguancó caleño que enamora a salseros y arrasa con visitas en YouTube

En Cali la salsa sigue marcando el ritmo en los pies de miles de personas y la orquesta Clandeskina no deja de aprovechar su particular sonido para que no se quede nadie quieto.

Uno de los más recientes trabajos de esta agrupación vallecaucana se llama ‘Esmeralda’, un guaguancó cadencioso con el particular sonido de barrio caleño que los ha caracterizado desde que iniciaron a tocar en 2008.

La canción se ha hecho viral en redes sociales gracias a que también estrenaron un video musical en el que muestran calidad en su producción y comparten imágenes del bar Mamut, uno de los más atractivos del país.

‘Esmeralda’, es una composición de Harold Aguirre, para la voz de Leo Rodríguez, ambos cantantes de la orquesta y cuenta con los arreglos de David Gallego, director y productor de Clandeskina.

La canción presenta un sonido callejero, orgánico y espontáneo, propio de El Clan, producto de años de experiencia y varios trabajos musicales autogestionados que hacen parte de la discografía del grupo, como siempre, la apuesta es a que bailadoras y bailadores se gocen la música en la pista.

Publicidad

Cabe resaltar que esta agrupación presenta una salsa que remite a las sonoridades de los 70’s, pero que ha logrado reinventarse acoplando estas influencias a las nuevas tendencias.

El video de ‘Esmeralda’ ha comenzado a arrasar en YouTube y ya suma más de 7.000 visitas de personas que aplauden la producción en el mundo entero.

Aquí la canción: