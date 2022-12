Exalcalde de Buenaventura Bartolo Valencia recibió beneficio de casa por cárcel

Un juez del municipio de Buga, Valle, le otorgó medida de aseguramiento sin restricción a la libertad para el exalcalde de Buenaventura Bartolo Valencia, a quien se le investiga por irregularidades en la contratación de un centro recreacional.

De acuerdo con Manuel Truque, abogado de Valencia, el exmandatario no constituye un peligro para la sociedad o para el fisco distrital.

“Valencia no está en el cargo y no tiene posibilidades de regresar al cargo. Sumado a eso, todas las veces que la justicia ha buscado al investigado, siempre lo han encontrado en el mismo lugar y no hay indicios de que evada las diligencias judiciales”, añadió.

Con esta nueva medida, el exalcalde podrá desplazarse en Buenaventura. Sin embargo, no se le permite acceder a la sede de la alcaldía distrital, ni tener contacto con los secretarios del despacho de la administración actual.

El contacto con los demás implicados en el proceso se restringe exclusivamente a las diligencias que obligue el caso.

En contra de Valencia la Fiscalía formuló cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.

Los investigadores argumentaron que los documentos para las obras del parque recreacional fueron firmados por Wilmar Garcés, exsecretario de planeación distrital, quien para el 3 de agosto de 2015 se desempeñaba como alcalde encargado. No obstante, días después Valencia firmó un nuevo contrato para el mismo proyecto cuando ya no estaba facultado para hacerlo.

Para entonces, la Fiscalía estableció que dicha adjudicación se cumplió sin cumplir con los principios de transparencia y selección objetiva, saltando el proceso de licitación que terminó por beneficiar al Consorcio Acuaparque por un valor de 3 mil 800 millones de pesos.