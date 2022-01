Extensas filas y cero turnos: el panorama de los puntos de toma de pruebas COVID en Cali

La demanda para toma de pruebas COVID-19 en Cali es alta, especialmente de personas que están presentando síntomas como dolor de cabeza, tos seca, dolor de garganta, fiebre. Otras de las personas que hacen fila, aunque no han tenido síntomas, sí han estado en contacto con algún paciente positivo.

Por ello, en Cali se evidencian extensas filas, algunas que dan la vuelta a la manzana y otras que recorren varias cuadras, mientras que los puntos de toma y el personal, están al borde del colapso.

La molestia para los ciudadanos es que en los puntos de las ESE, se está repartiendo una cantidad mínima de fichos, y por eso, los que no alcanzan, tiene que regresar al día siguiente. Así hay personas que ya han llegado hasta por cuarto día consecutivo, sin tener éxito.

"Me ha tocado voltear mucho, ayer fui a Jardín plaza y cuando llegué ya no habían fichos. Me dijeron que habían repartido 100. Me fui a la IPS de la Flora y también ya habían repartido y hoy madrugué más y tampoco he conseguido", manifestó Martha Restrepo, una de las usuarias.

"Esta es la segunda vez que intento venir a hacerme tomar la prueba, vine hace tres días y no se pudo porque solo había una persona tomando pruebas, la fila era interminable y había mucha desorganización", contó, por su parte, Lina Rojas.

También están sufriendo un calvario aquellos que están acudiendo a sus EPS, porque además de repetirse la historia de las interminables filas, solo se les toma la prueba con previa orden del médico, y para que eso suceda, debe solicitar cita virtual, pero afirman que citas tampoco hay.

A esta hora se presentan largas filas en puntos de toma de pruebas COVID-19 habilitados en Cali, ésta es la situación en Jairo Varela, tambien en Sura de la Pasoancho y en la IPS Colón hay asistencia masiva #MañanasBLU pic.twitter.com/8W8bEI2N5U — BLU Pacífico (@BLUPacifico) January 3, 2022

"No me han atendido y para mi hija saqué una cita, me la dieron para las 8:00 de la noche y nunca llamaron, por eso madrugué hoy", dijo Jenny Melo.

"A mí me dijeron que tenía que esperar los cinco días después de los síntomas para poderla tomar y me mandaron la cita para hoy pero la fila es muy larga y mi familia depende de mi prueba", manifestó Carlos García.

"He llamado a la línea del WhatsApp que tenemos de Sura y siempre dicen que tienen una alta congestión, que devuelven la llamada y nunca llaman", dijo Rosa Rivas.

Las organizaciones médicas, por su parte, aseguran que esto solo es una pequeña muestra de lo que se vivirá en la ciudad dentro de dos semanas, cuando se reflejen los nuevos contagios producto de los eventos masivos.

"Ningún evento masivo se ha debido realizar, debido al momento epidemiológico que estamos atravesando y haber permitido esas grandes aglomeraciones nos van a llevar a una gran morbilidad por la pandemia", aseveró Jorge Enciso, presidente de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos.

Las autoridades sanitarias confirmaron que se están agotando los insumos para la toma de pruebas en varios puntos de la ciudad.

