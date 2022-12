“Fotomultas móviles en Cali no aplicarán para parqueo”: Maurice Armitage

Sobre el regreso de las fotomultas móviles a la ciudad el alcalde de Cali Maurice Armitage, recalcó que estos dispositivos no multarán por parqueo, aseguró que únicamente se hará control del pico y placa, exceso de velocidad, revisión tecnomecánica y SOAT.

Publicidad

Lea también: Después de un año regresan las fotomultas móviles a Cali.

“Las fotomultas móviles no son para el parqueo, esto no tiene problema, los caleños tenemos que aprender que el parqueo es normal y la gente tiene que aprender a ser culta con el parqueo, las fotomultas móviles van a es para el que no respete el pico y placa, para el que no respete la velocidad, para el que no respete el semáforo, pero para el parqueo no, la gente puede parquear decentemente, los negocios tienen que seguir prosperando”, manifestó Armitage.

Publicidad

De igual manera el mandatario caleño señaló que la suspensión de las fotomultas móviles hace un año se dio principalmente porque se estaba afectando la generación de empleo y algunos aspectos de la economía local por el tema del parqueo en sectores comerciales.