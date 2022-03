Gremio de bares y discotecas en Cali rechaza autorización de megafiestas callejeras

Cali se va a convertir en 'La capital de expresiones espontáneas en el espacio público', así se anunció desde la Alcaldía distrital tras confirmar que las fiestas callejeras, como las que se desarrollan cada fin de semana en plena vía publica de la carrera 3 con 10, estarán permitidas. La medida fue rechazada por el gremio de los bares y las discotecas en la capital del Valle.

"La idea es organizar esa expresión voluntaria que hacen los ciudadanos en el espacio público, que no obstruyan el paso, no generen problemas de convivencia, no afecten la tranquilidad de los vecinos y no generen problemas. Tienen derecho de divertirse pero de manera sana y organizada. Queremos que Cali sea la capital de la salsa y la capital de expresiones espontáneas en el espacio público", dijo a BLU Radio Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control.

El gremio de bares y discotecas ha rechazado la decisión y mostró su indignación, manifestando que es increíble que, mientras los establecimientos legalmente constituidos tienen tantas trabas para funcionar, se premie la ilegalidad.

"Hemos sido un gremio permanentemente atacado, limitado en sus horarios y sus aforos y en la calle se pueden hacer eventos de manera esporádica, por una razón justificada, pero entonces aquí cuando les queda grande el control, todo se vuelve una 'expresión auténtica', entonces auténtico es lo que pasa en cada esquina, donde los motociclistas hacen lo que se les viene en gana. Yo creo que ya es hora de decirle a Dranguet que si le quedó grande lo mejor es asumir", manifestó a Alejandro Vásquez, presidente de Asonoc.

Para ellos, esto es solo el reflejo de lo que está sucediendo en todos los aspectos en la ciudad y, de ser así, preferirán organizar rumbas callejeras y no acogerse a todos los protocolos, impuestos y condiciones que se les exige en los establecimientos.

"Para eso saca uno el parlante a la calle y vende la cerveza a $3.000, sin ningún permiso, sin ninguna clase de normatividad. ¿Cómo hacemos para que sea justo para todos? Las reglas deben ser para todo el mundo por igual", agregó David Levy, administrador de Zaperoco.

A las discotecas se les ha permitido, a partir del 15 de marzo, trabajar hasta las 5:00 de la mañana , eso sí, bajo la condición de contratar artistas locales para sus presentaciones, dinero por el que cada comerciante tendrá que responder.

