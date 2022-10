Hasta el 14 de febrero estará cerrada vía Buga-Buenaventura

Desde este jueves y hasta el próximo 14 de febrero, la vía que comunica al municipio de Buga con Buenaventura, a la altura del sector conocido como la Balastrera, estará cerrada parcialmente, debido a trabajos que se realizarán para evitar nuevos desprendimientos de tierra y roca en la misma zona donde se presentaron derrumbes en enero de este año. (Lea aquí también: Habilitan paso vehicular sobre vía Buga-Buenaventura tras derrumbe).

La restricción por esta vía a ciertas horas del día. “Es una restricción equivalente a la que teníamos el año pasado, el jueves el cierre será hasta las 8:00 p.m., el viernes de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., el sábado será libre, el domingo y el lunes estará cerrada de 6:00 a.m. a 8:00 p.m y el martes que es el último día, el cierre será de 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.”, señaló Wilder Quintero, gerente de la doble calzada.

Para los viajeros y transportadores de carga se encuentra habilitada la vía Buga-Cali-Loboguerrero que comunica también con el puerto del Pacífico.