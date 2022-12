“Hay una campaña de desprestigio en mi contra”: Secretario de Tránsito de Cali

Desde hace varios días circula una grabación de una supuesta funcionaria de la Secretaría de Tránsito de Cali, en la que asegura que el coronel Nelson Rincón, titular de esta dependencia, la tiene amenazada de muerte por problemas personales entre ambos.

Publicidad

Dice en ese audio, que ha sido compartido a través de redes sociales, que por esta causa el funcionario fue denunciado ante la Fiscalía.

En diálogo con Blu Radio, el coronel Rincón, manifestó que lo que asegura la mujer es falso y que incluso un juez de Cali le ordenó retractarse de esas acusaciones luego que el secretario de Tránsito presentara una acción de tutela en la que invocó el derecho a la honra y el buen nombre.

Publicidad

“Es totalmente falso, no es cierto, es una injuria y calumnia contra mí y contra mi familia. Esta señora ya presentó un desistimiento que da claridad sobre esos hechos los cuales no obedecen a la verdad. Yo estoy a disposición de las autoridades y entes de control para colaborar y dar claridad sobre esta falsa afirmación, no solamente contra mí, sino contra otro funcionario que ha manifestado esta señora”, afirmó el coronel.

Publicidad

Agregó el funcionario que la mujer que hizo las acusaciones en su contra continúa vinculada en la Secretaría de Tránsito como contratista.