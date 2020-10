Inicia la reactivación del turismo en las playas de Buenaventura

View this post on Instagram

Familia Magüipi, tenemos el honor y gran felicidad de anunciarles que oficialmente hoy, hemos vuelto a abrir las puertas a el Edén del Pacífico; hoy volvemos con entusiasmo de atenderles con mucho amor. Esperamos su regreso para continuar enamorándolos del Pacífico colombiano. #apertura #buenventura #pacifico #colombia #playas #vacaciones