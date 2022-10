Investigan muerte de menor al interior de centro que administra la Alcaldía de Cali

Un bebé de 10 meses de nacido murió cuando se encontraba bajo custodia de un centro de desarrollo infantil CDI que administra la Alcaldía de Cali.

Publicidad

La familia del menor informó que el niño falleció en extrañas circunstancias en el CDI ‘Nido Colobrí, ubicado en el barrio Sucre, centro de Cali.

Asegura Heiner Piñacué, padre del menor, que su hijo compartió con los demás niños, tomó los alimentos y al finalizar la siesta el pequeño no despertó.

Publicidad

Le podría interesar: Joven ciclista murió en accidente de tránsito en Cali

Publicidad

“A mí me dijeron que el niño estaba en el San Juan de Dios, pero no me decían nada. Lo que me resulta extraño es que nadie me diga cómo falleció. Dicen que cuando debían despertar los niños, él no reaccionaba”, sostuvo el padre.

Las directivas del CDI manifestaron que están a la espera del dictamen de Medicina Legal, pero si garantizaron que el menor no murió por golpes o algún acto de violencia.

Publicidad

“Estamos esperando el informe. Lo cierto es que el niño, llevaba un día en el centro. Estaba muy bien atendido y para no especular nos remitiremos al dictamen de Medicina Legal. Aquí no se maltrata a ninguno de nuestros niños”, sostuvo

Publicidad

Las exequias del menor se cumplieron en el cementerio central de Cali.