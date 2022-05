Joven de 18 años da a luz en un CAI del barrio Lleras Camargo de Buenaventura

Una joven de 18 años debió dar a luz a su pequeño bebé en un CAI de Buenaventura , luego de no alcanzar a llegar a un hospital. La madre contó con el apoyo de un patrullero de la Policía, quien le colaboró durante el parto.

La historia comenzó cuando la joven en estado de embarazo llegó hasta el CAI del barrio Lleras Camargo de Buenaventura solicitando ayuda para llamar un taxi y dirigirse hasta el hospital. Sin embargo, la entonces madre gestante rompió fuente en el lugar y no alcanzó a ser trasladada hasta un hospital para dar a luz.

Publicidad

"Venía saliendo de la casa hasta el CAI para pedir un taxi, pero no alcancé a montarme en el taxi y ahí en el CAI di luz. Me atendieron muy bien, gracias a Dios todo salió bien y me trajeron al hospital. Hasta el momento todo va bien", contó Daneyi Rentería, madre del bebé.

Además de la ayuda del patrullero, para dar a luz, Daneyi también tuvo acompañamiento de su mamá y una tía.

Una vez nació el bebé, en el CAI le brindaron los primeros auxilios y, posteriormente, fue trasladaron el bebé, junto con su madre, hasta el Hospital Luis Ablanquet de la Plata para ser atendidos por los médicos.

Escuche el podcast Sin Tabú: