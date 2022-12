Joven denunció que durante requisa fue apuñalado por auxiliar de Policía en Cali

El pasado sábado cuando esperaba a su novia en el tradicional Parque de los Estudiantes, en el centro de la ciudad, José Fernando Urrea, un joven de 22 años, fue abordado por un grupo de auxiliares de la Policía para una requisa. Aseguró que ante el trato violento que recibió hizo un reclamo el cual terminó en un enfrentamiento con los uniformados.

Manifestó el joven que sin darse cuenta, uno de los auxiliares sacó un arma blanca y lo agredió, causándole graves heridas en el pulmón. “Yo escuche alguien que decía que no me apuñalaran, en ese momento reaccioné de que había un oficial que tenía un arma y me mandé la mano atrás y lo primero que sentí fue mucha sangre y ahí me doy cuenta que me perforo un pulmón”, sostuvo Urrea.

Por su parte las autoridades investigan la supuesta agresión, según el general Nelson Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali no se puede determinar aún que los agresores hayan sido los uniformados, ya que previamente se había registrado una pelea entre estudiantes.

“Al lugar llegó la Policía, un profesional junto con cuatro a auxiliares para controlar la situación de desorden que se estaba registrando y al final del control de esta riña resultó lesionado una persona con arma blanca, esto hace parte de la investigación para determinar quién le causó la herida”, indicó el general Ramírez.

Agregó el comandante que se apoyarán de las imágenes registradas en las cámaras de seguridad de la zona para determinar las verdaderas causas de la agresión.