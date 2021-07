La novedosa estrategia hoteles Spiwak que impulsa la gastronomía y reactiva la economía de Cali

Cali sigue posicionándose como uno de los lugares más apetecidos para los amantes de la gastronomía, la calidad y las nuevas experiencias.

En pleno proceso de reactivación económica, la cadena de hoteles Spiwak , una de las más importantes del suroccidente colombiano, decidió apostarle a nuevas estrategias que ponen al Valle de Cauca en el radar internacional.

Es por eso que crearon ‘Experiencias Encantadoras’, cuatro apuestas gastronómicas en el restaurante La Zarzuela en donde las personas podrán disfrutar de platos exquisitos y tener la cercanía al hotel.

Se trata de una ruta de sabores que se puede disfrutar en plan pareja, amigos o compañeros de trabajo con precios asequibles para todos.

La oferta inicia desde los domingos, donde las personas pueden disfrutar de un brunch con buffet ilimitado que incluye barra de ensaladas, variedad de acompañamientos, frutas y jugos de temporada, entre otros.

Le siguen los ‘Desayunos to Work’, un buffet en el que se encontrará estación de frutas de temporada, productos de panadería recién horneados, huevos al gusto, variedad de quesos y jamones, cereales y bebidas ilimitadas.

Posteriormente sigue el ‘Pasta Pasión All you can eat’, una apuesta de lunes a miércoles con almuerzo mediterráneo con todo lo que se pueda comer con pastas penne rigatte, fusili, spaguetti o fettucini.

Si desea conocer la oferta gastronómica, o conocer más de este proyecto de reactivación de la economía y la gastronomía en la ciudad, puede comunicarse al 316 6909586.