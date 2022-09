"Le vamos a entregar el hijito picado": amenazas a mujer tras tomar un préstamo en Valle

Todo un infierno es el que está viviendo una mujer junto a su familia en Candelaria, Valle. Para evitar acudir a prestamistas gota a gota, decidieron a través de aplicaciones solicitar montos de dinero, ya que creían que era más seguro. Todo el proceso se hizo de forma virtual, solicitaron la cédula escaneada por lado y lado, número de teléfono, número de cuenta, y correo electrónico.

"Las aplicaciones se llaman CrediBus y Locos por los préstamos. Uno de los préstamos fue por aproximadamente $200.000 y otro por $300.000", contó la mujer a Blu Radio.

Sin embargo, vía WhatsApp comenzaron a recibir a menazas y decidieron pagar inmediatamente para evitar algún problema, pero el pago nunca se vio reflejado en las aplicaciones. Ahora las deudas están en el triple y las intimidaciones cada vez son más fuertes, al punto que los hombres manifiestan que van a descuartizar a toda su familia.

"Oiga hágale llegar este mensaje a su hijo y dígale que si es que se piensa robar la plata o va a tocar cobrarle con el hijito y entregárselo picado en la puerta en bolsas", dice uno de los delincuentes en una nota de voz.

También le envían imágenes de personas descuartizadas y videos amenazándolos con una pistola.

"Llegan las amenazas hacia mí y mi nieto que tiene solo un año de nacido. Nos dicen que nos van a matar, que me van a descuartizar, que si no pago me van a dar bala", contó la víctima.

A esto se suma que esta semana el taxi de su propiedad que conduce su hijo fue robado.

"Él iba saliendo del Poblado Campestre y tomando un retorno estaba un señor un una moto haciéndose el varado. Mi hijo paró a auxiliarlo y ahí lo cogieron otros tipos y se llevaron el vehículo", puntualizó.

La mujer denunció este caso ante las autoridades esperando que puedan brindarles seguridad. Sin embargo, hizo un llamado a los ciudadanos para no caer en estos engaños, que terminan convirtiéndose en un dolor de cabeza.

