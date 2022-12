Lío jurídico obliga a suspender obras de la doble calzada Buga-Buenaventura

De acuerdo con Lourdes Salamanca, directora del Observatorio de Infraestructura del Valle, desde el pasado 7 de diciembre una orden judicial obligó a la Unión Temporal Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca detener la ejecución de los 37 kilómetros de vía que se adelantan entre los sectores de Mediacanoa y Loboguerrero, en Buenaventura.

La decisión, al parecer, obedece a una solicitud realizada por la Agencia Nacional de Infraestructura para revisar el contrato de concesión, entre otras, por supuestas irregularidades en las proyecciones financieras del proyecto.

Salamanca señaló que con este atraso no será posible cumplir con los tiempos de entrega de la obra pactados para el próximo año. “Lo que va a generar en los tres meses de 2017 no van a entregar esos 37 kilómetros que estaban pendientes de ejecución. Estamos esperando el pronunciamiento de la ANI para ver a ciencia cierta cuál fue el fallo y qué implicaciones tiene”, dijo.

Por cuenta del fallo, se levantó la restricción a la movilidad del transporte de carga entre kilómetros 64 y 84 de la vía a Buenaventura.