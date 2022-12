Los caleños están endeudados por multas del Código de Policía

A la fecha las autoridades reportan 4.936 comparendos por incumplimiento del Código de Policía impuestos en Cali, lo que ya suma una cartera de 1.517 millones de pesos.

Según las estadísticas, solo se ha logrado recaudar el 4% de estos dineros, debido a que la gente se niega a pagar.

El teniente el teniente Alberto Valero, asesor jurídico de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Policía de Cali, aseguró que no ponerse al día con la sanción puede generar impedimentos en la expedición de una matrícula mercantil, una tarjeta militar o incluso en la realización de contratos con el estado.

Más grave aún, es que la norma establece que la deuda puede aumentar en un 50% y que puede haber hasta embargos.

“Las consecuencias adicionales del no pago es que posterior al mes de la no cancelación de la multa le sube un 50% adicional, es decir, no para el 100% sino el 150% y desde el primer mes siguiente, por un día le genera intereses moratorios y consecuentemente van a realizarse los cobros persuasivos y coactivos en búsqueda de los bienes de los deudores para perseguir los dineros de estas personas”

El mayor número de comparendos por Código de Policía impuestos hasta el momento se ha generado en la comuna 19, le siguen las comunas 15, 3, 2 y 8.

Cerca de 1.698 personas decidieron acogerse a los cursos pedagógicos para acceder a la reducción de multas.

De acuerdo con el teniente Valero, aunque la gente no paga, lo bueno es que algunos están aprovechando para recibir estas clases de cultura ciudadana mientras alivian su bolsillo.

El consumo de bebidas embriagantes, las riñas y el irrespeto a las autoridades ocupan la lista de las principales contravenciones cometidas por el caleño.

Hay que recordar que la multa por el comparendo del Código de Policía se paga en la tesorería del municipio y dependerá de lo que determine un inspector de Policía en cada caso.