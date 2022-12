Más de 300.000 vehículos se movilizarán en el Valle durante fin de año

La temporada de fin de año es quizá la de mayor movimiento vehicular en el Valle del Cauca. Según las autoridades, por las vías del departamento se movilizarán más de 300.000 vehículos durante este 24 y 31 de diciembre.

Para esto, la Policía de Carreteras dispuso de 30 áreas de prevención para evitar accidentes de tránsito y comercialización de estupefacientes.

En las áreas de prevención se estarán realizando pausas activas para evitar nuevos casos de microsueño, pruebas de embriaguez selectivas y revisión de las condiciones tecnicomecánicas que tienen los vehículos.

Según el mayor Germán Darío Hernández, subcomandante central de la Policía de Tránsito y Transportes del Valle, las anteriores medidas son tanto para vehículos particulares como para vehículos intermunicipales.

En la vía siempre estamos listos para brindarle ayuda, comuníquese línea 123 o al #767 @TransitoPolicia @numeral767 #NavidadSegura #MásCercaDelCiudadano pic.twitter.com/gsuCUywqrf — Coronel Jorge Urquijo Sandoval (@DevalPolicia) December 22, 2018

El mayor Hernández recomendó a los viajeros respetar las normas de tránsito, no exceder los límites de velocidad, no realizar maniobras peligrosas, ni adelantar vehículos en sitios prohibidos además de revisar constantemente las condiciones tecnicocecánicas del vehículo para no poner en riesgo ninguna vida.

Antes de salir de viaje realice la revisión técnico-mecánica a su vehículo, haciendo énfasis en líquidos, frenos y estado de llantas. #NavidadSegura #MásCercaDelCiudadano pic.twitter.com/fDN6totYul — Coronel Jorge Urquijo Sandoval (@DevalPolicia) December 22, 2018

El oficial agregó que hasta este lunes se han interpuesto más de 800 comparendos por incumplir las normas de tránsito.