Me parece inapropiado que pinten los muros de gris: alcalde de Cali sobre controversia por murales

Durante las últimas semanas, se ha registrado la controversia en Cali sobre los murales pintados por los manifestantes, durante las jornadas de protesta del paro nacional, sobre la calle 5 con carrera 5 en el centro de Cali.

Ciudadanos con camisetas blancas han tomado la decisión de cubrir con pintura gris los murales y a su vez, los manifestantes regresan a pintar.

La más reciente 'Pintatón', se vivió durante el sábado 10 y domingo 11 de julio, en el que los muros grises nuevamente se llenaron de color, imágenes y mensajes.

A esta hora un grupo de jóvenes, pinta nuevamente los murales que el fin de semana pasado, fueron cubiertos con pintura gris, por un grupo de ciudadanos sobre la calle quinta en el centro de Cali. #VocesySonidos pic.twitter.com/t0AKW41E1a — BLU Pacífico (@BLUPacifico) July 10, 2021

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, confirmó que en esta oportunidad la jornada tuvo el aval de la administración municipal.

"A mí no me molesta para nada ningún tipo de mural. No me molesta que se llene de color la ciudad ni que se coloquen elementos alusivos a la vida y a la memoria para que en colombia no ocurran jamás, más genocidios", confirmó el mandatario.

Publicidad

Esto, debido a que se tomó la decisión de borrar nuevamente uno de los murales que decía: "Paren el genocidio", pues se había llegado a un acuerdo de no plasmar mensajes de odio.

"Me molesta que se particularice y se señale a toda una institución y en ese sentido, no estaría de acuerdo", agregó Ospina.

Sin embargo, el mandatario se mostró molesto con las personas que han cubierto los murales con pintura gris, entre ellos la senadora María Fernanda Cabal.

"Me parece inapropiado que personas vengan, pinten los muros de gris y se vayan. Hago referencia a la senadora Cabal que viene a Cali, sin permiso de la alcaldía pinta los muros y después huye", puntualizó el alcalde de Cali.

El mural en mención, fue cubierto nuevamente y en las próximas horas será intervenido por el grupo Graficalia.

Publicidad

Al respecto, el director de Planeación de Cali, Roy Alejandro Barreras, dijo que las expresiones culturales no se censuran.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU: