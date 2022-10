“Mi papá no es un muñeco pintado en la pared”: hija del alcalde Armitage

A través de redes sociales Christine Armitage, hija del alcalde de Cali, Maurice Armitage, dio a conocer una carta en respuesta a las críticas que ha recibido su padre sobre la gestión al frente de la Alcaldía de Cali.

La conmovedora carta responde a un audio de un conocido de su familia en el que se critican los pocos alcances logrados hasta el momento por la administración Armitage.

Esta criticas salieron luego de que se presentara el incidente en la Calle 5 en el que motociclistas que acompañaban un cortejo fúnebre intentaron robar armados a un grupo de conductores que pasaban por la zona.

Esta es la carta de Christina Armitage en respuesta al anterior audio:

“Eli: Recibo este mensaje con mucho dolor por venir de una persona que conozco y aprecio y quien siempre he pensado que tiene el criterio y la educación para construir una sociedad donde el respeto, la empatía y la tolerancia prevalezcan.

El ejercicio político es difícil, y las problemáticas son muchas. Respeto el hecho de que sintás que el alcalde no esté haciendo bien su labor, esa es la democracia, pero creo sinceramente que este tipo de mensajes no construye nada positivo. Dice más de quien lo manda....

Para que estés informado comparto algunos de los puntos por los cuales no estoy de acuerdo con tu afirmación de que mi papá es un "muñeco pintado en la pared a quien le quedó grande la ciudad". Con lo que sí puedo estar de acuerdo con vos es con que debería renunciar... Son muchos los días que me pregunto si tanto sacrificio personal y familiar vale la pena. Si luchar día a día por sacar adelante esta Ciudad, pelear en contra de tantos intereses individuales y tratar de hacer lo mejor pensando siempre en el bien común dará los resultados. Mensajes como este me hacen pensar que no.... nada de lo que haga será suficiente. Siempre habrá alguien respirando odio y frustración.

Datos de tu interés en el tema de seguridad:

Acciones:

1. Frente policivo:

70 mil millones de pesos a la Policía para fortalecer sus acciones en las 22 comunas y 15 corregimientos de Cali y disminuir homicidios, hurtos, fleteos y otros delitos.

119 vehículos para la Policía con una inversión de 1.800 millones de pesos más.

Un helicóptero, que estará en funcionamiento en mayo para vigilar a la ciudad desde el aire.

2. Frente de Generación de Oportunidades.

2016 trabajamos con 700 muchachos, de 33 pandillas, ellos entregaron las armas y a cambio se les dio aprendizaje para el trabajo, capacitaciones en oficios y acompañamiento. El 70% lograron vincularse laboralmente. Con esto se logró reducir el 50% de homicidios entre pandillas.

Además, se contrataron 1.000 jóvenes vulnerables como gestores ambientales, de cultura ciudadana y de movilidad. Este año vamos a contratar 2.000 más, para completar 3.000.

Este proyecto ha logrado tanto impacto social, que la USAID quiso ser aliado estratégico y firmamos un convenio para beneficiar a 400 jóvenes más con una beca que incluye capacitación en inglés, en oficios, apoyo psicosocial y primer empleo.

Resultados:

· El Diciembre pasado fue el más seguro de los últimos 28 años con una reducción del 40% de los homicidios frente al 2015.

· Reducción del 50% los homicidios entre pandillas.

· Del primero de enero al 21 de marzo de 2017 tenemos:

o Reducción del 18% de homicidios con respecto al año anterior.

o Reducción del 26% en el fleteo respecto al año anterior.

o Reducción del 22% en el robo de carros (77 carros menos robados)

o Reducción del 20% en el robo de motos (135 menos motos robadas) frente al 2017

o Reducción del 17% en el robo de viviendas (27 casas menos) frente al 2017

o Reducción del 10% de hurto a personas (223 casos menos) frente al año anterior.

Si ninguna de estos resultados te parecen suficientes te mando otras de las iniciativas lideradas por el Alcalde.

1. Reforma administrativa: Sacar adelante una reforma administrativa que modernice la Administración. Se necesitaba hace más de 20 años y ningún Alcalde había logrado sacarla adelante.

2. Plan Jarillón: El reto de liberar el Jarillón y reforzarlo para evitar una catástrofe en la ciudad que puede dejar inundada a más del 50% de los habitantes. Hasta el momento se han recuperado 2 kilómetros de Jarillón, una cifra histórica que ha merecido el reconocimiento nacional y del Fondo Adaptación, aportante económico de este proyecto y que lo tiene catalogado como uno de los 4 macroproyectos de prevención de riesgos en el País.

Créeme que estos son solo dos de los muchos temas críticos que la ciudad estaba en mora de solucionar y a los cuales él le esta dando la cara. "Cogiendo el toro por los cuernos", sin contar por supuesto con su pelea por sacar adelante el MIO, inviable económicamente y unas Empresas Municipales con múltiples dificultades. Por fin un alcalde de Cali se atrevió a decir de frente lo que por años hemos sabido, pero nadie decía. Que los sindicatos de Emcali se están devorando la Empresa.

Podría seguir contándote detalles de todo lo que desde la Administración Armitage se está trabajando, y de los múltiples problemas que estamos tratando de solucionar. La seguridad es uno de ellos, lo que sucedió ayer en la 5ta no debe pasar, yo también quiero una Ciudad segura, sin muertos, ni robos, ni corruptos... y se está trabajando en ello, pero también quiero un caleño dispuesto a trabajar y construir colectivamente... que construya con sus actos y palabras… que no siga creyendo que la única forma de crear Ciudad es criticando y acabando con aquellos que tienen la valentía de apostarle al servicio público. Ese es el legado que le quiero dejar a Jerónimo mi hijo... después de oír tu audio me pregunto cual es el tuyo?... Christine Armitage”.